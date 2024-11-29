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Erzurum'da Karla Kaplı Alanda 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekipleri, karla kaplı kayalık alanda saklanan 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:11
Erzurum'da Karla Kaplı Alanda 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından karla kaplı kayalık bir alanda saklanırken yakalandı.

Jandarma Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla denetim ve çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, saha çalışması gerçekleştiren jandarma ekipleri, Pasinler ilçesine bağlı Yastıktepe Mahallesi bölgesinde karla kaplı bir kayalık alanda Afgansitan uyruklu 12 kişiyi ele geçirdi.

Yakalanan yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Bu operasyon, yerel güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere karşı mücadelesinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri...

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından karla kaplı kayalık alanda saklanırken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve çalışmalar sürüyor.

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri...

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından karla kaplı kayalık alanda saklanırken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve çalışmalar sürüyor.

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