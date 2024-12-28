Erzurum'da Kayıp Öğretmen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Erzurum'da Kayıp Öğretmen İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan matematik öğretmeni Sabit B. için arama çalışmaları başlatıldı. 26 Aralık tarihinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan öğretmenin, Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Otomobili Terk Edilmiş Halde Bulundu

Yapılan araştırmalar sonucunda, öğretmenin otomobili Aşkale ilçesinde, Karasu Nehri'ne yakın bir noktada terk edilmiş halde bulundu. Bu durum, arama çalışmalarının kapsamının genişlemesine neden oldu.

Arama Ekipleri Görev Başında

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kaybolan öğretmenin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor. Hava karardığı için arama çalışmalarına bir süre ara verildi ancak ekipler, arama faaliyetlerine yarın devam edecek.