Erzurum'da Keklik Avına Sıkı Denetim

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da keklik avı sezonunda belgesiz ve yasa dışı avcılara karşı sıkı denetim uyguluyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:19
Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, keklik avı sezonunun açılmasıyla Erzurum genelinde denetimlerini artırdı. Sahada yürütülen av kontrol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hedef: Sürdürülebilir Avcılık ve Biyolojik Çeşitlilik

Av koruma ekipleri, sürdürülebilir avcılığın sağlanması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatı kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla bölge genelinde yoğun denetim yapıyor.

Gerçekleştirilen kontrollerde, faaliyetlerin Merkez Av Komisyonu kararlarına uygunluğu titizlikle inceleniyor. Belgesiz, yasak sahada veya limit dışı avcılık yapanlara ise ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü olarak doğanın korunması ve av kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi adına denetimlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz" denildi.

