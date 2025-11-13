Erzurum'da Keklik Avına Sıkı Denetim

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, keklik avı sezonunun açılmasıyla Erzurum genelinde denetimlerini artırdı. Sahada yürütülen av kontrol çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hedef: Sürdürülebilir Avcılık ve Biyolojik Çeşitlilik

Av koruma ekipleri, sürdürülebilir avcılığın sağlanması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatı kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla bölge genelinde yoğun denetim yapıyor.

Gerçekleştirilen kontrollerde, faaliyetlerin Merkez Av Komisyonu kararlarına uygunluğu titizlikle inceleniyor. Belgesiz, yasak sahada veya limit dışı avcılık yapanlara ise ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü olarak doğanın korunması ve av kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi adına denetimlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz" denildi.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLERİN KEKLİK AVI SEZONU DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR.