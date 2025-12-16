DOLAR
42,69 0%
EURO
50,2 -0,02%
ALTIN
5.907,32 0%
BITCOIN
3.655.863,1 0,24%

Uşak'ta Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı, 6 Yaralı

Uşak-Sivaslı karayolu Cezaevi Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 00:03
Uşak'ta Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı, 6 Yaralı

Uşak'ta Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı, 6 Yaralı

Uşak-Sivaslı karayolu Cezaevi Kavşağı'nda trafik kazası

Kaza, Uşak-Sivaslı karayolu Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan Sivaslı istikametine seyir halinde olan E.B. (27) idaresindeki 09 NC 131 plakalı Fiat marka otomobil, kavşakta Ö.F. (42) yönetimindeki 64 AFB 766 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yolcular O.Ç. (22), F.B.B. (16), B.B.B. (13), B.B. (30) ile hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan T.T. (32), sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Toplam 6 kişinin yaralandığı kazada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZAYA KARIŞAN 09 NC 131 FİAT MARKA OTOMOBİL.

KAZAYA KARIŞAN 09 NC 131 FİAT MARKA OTOMOBİL.

KAZAYA KARIŞAN 64 AFB 766 HAFİF TİCARİ ARAÇ.

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
Uşak'ta Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı, 6 Yaralı
3
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
4
Fatih'te 'yer işgali' tartışması esnaf kavgasına dönüştü: 3 gözaltı
5
Kırıkkale'de Şebeke Suyu Güvenli: Başkan Önal, Yeşil Vadi Raporlarını Açıkladı
6
Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı
7
Eskişehirli Anne Tuğba Gökmen, Filmden İlhamla Parfümör Oldu

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama