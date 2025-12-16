Uşak'ta Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı, 6 Yaralı

Uşak-Sivaslı karayolu Cezaevi Kavşağı'nda trafik kazası

Kaza, Uşak-Sivaslı karayolu Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan Sivaslı istikametine seyir halinde olan E.B. (27) idaresindeki 09 NC 131 plakalı Fiat marka otomobil, kavşakta Ö.F. (42) yönetimindeki 64 AFB 766 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yolcular O.Ç. (22), F.B.B. (16), B.B.B. (13), B.B. (30) ile hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan T.T. (32), sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Toplam 6 kişinin yaralandığı kazada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZAYA KARIŞAN 09 NC 131 FİAT MARKA OTOMOBİL.