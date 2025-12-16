Kırıkkale'de Şebeke Suyu Güvenli: Başkan Önal, Yeşil Vadi Raporlarını Açıkladı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Yeşil Vadi Su Birliği'nde yaptığı açıklamada, belediye tarafından yaptırılan resmi analizler sonucunda şebeke suyunun mikrobiyolojik açıdan mevzuata uygun olduğunu ve halk sağlığını riske atacak herhangi bir durum bulunmadığını bildirdi.

Resmi analizler netleşti

Başkan Önal, süreç boyunca kamuoyuna açıklama yapılmamasının sebebinin resmi analiz sonuçlarını beklemek olduğunu belirtti. Önal, ilk analizlerin 04 Aralık 2025 tarihinde yapıldığını ve bu analizlerde mikrobiyolojik değerlerin mevzuata uygun bulunduğunu; koku ve tat açısından da olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Tedbir amacıyla ikinci bir analiz istediklerini ve 11 Aralık 2025 tarihli raporların da aynı şekilde olumlu sonuç verdiğini kaydetti.

Yapılan çalışmalar ve tasarruf

Önal, altyapı çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: ana iletim hattındaki büyük patlağın onarıldığını, motor ve pompaların yenilendiğini ve bu sayede milyonlarca liralık tasarruf sağladıklarını söyledi. Ayrıca görev süresince kentteki altyapı sorunlarını gidermek için yoğun çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Eleştirilere yanıt ve geçmiş döneme ilişkin sorular

Süreçte yapılan siyasi açıklamalara değinen Önal, ellerinde resmi analiz olmadan yapılan beyanların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti. Yeşil Vadi Su Birliği ile ilgili eleştirilere karşı şu sözleri kullandı: "Yeşil Vadi Su Birliği 20 yıldır sizin kontrolünüzdeydi. Kırıkkale Belediyesi’ni de 20 yıl boyunca tek başınıza yönettiniz. Bu 20 yılda Yeşil Vadi Su Birliği için ne yaptınız? Herhangi bir yatırım yaptınız mı? Kurulduğu günden bugüne yapılması gereken rutin bakımlar neden yapılmadı?"

Önal, geçmişte durultucu ünitesinin 2009'dan beri devre dışı olduğunu, ultrafiltrasyon ve ters osmoz sistemlerinin yıllardır çalışmadığını hatırlatarak, bu yatırım ve bakım eksikliklerinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Yeşil Vadi Su Birliği’nin geçmişten kalan SGK borçlarının Kırıkkale Belediyesi tarafından ödendiğini bildirdi.

Algı yönetimine tepki ve alınan önlemler

Başkan Önal, oluşturulan olumsuz algıya karşı şu ifadeleri kullandı: "Algı oluşturulmasını doğru bulmuyoruz". Önal, ön klorlama ünitesinin 7 yıldır çalışmadığını, bunun devreye alındığını ve 20 yıldır yapılmayan havuz temizlikleri sırasında havuzlardan tonlarca midye çıktığını belirtti. Daha önce benzer mevsimsel sorunlar yaşandığında yapılan açıklamaların kamuoyuyla paylaşıldığını, bugünkü durumun ilk kez yaşanıyormuş gibi sunulmasının doğru olmadığını söyledi.

Gelecek planları ve çağrı

Başkan Önal, kapanan ünitelerin planlı şekilde yeniden devreye alınacağını ve su kalitesinin artırılacağını ifade ederek vatandaşlara şu çağrıda bulundu: "Bundan sonra da kapatılan üniteleri planlı bir şekilde yeniden devreye alarak şehrimize sağlanan suyun kalitesini daha da artıracağız. Asılsız ve gerçek dışı beyanlara itibar etmemenizi rica ediyorum. Ben bu kentin evladı, kardeşi olarak dün ne söylediysem bugün de arkasındayım. Yeşil Vadi Su Birliği müdürümüze ve 7 gün 24 saat fedakarca çalışan tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum. Halkımıza verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Bu kentin tüm sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz".

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL