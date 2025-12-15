Fatih'te 'yer işgali' tartışması esnaf kavgasına dönüştü: 3 gözaltı

İstanbul Fatih Hobyar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir iş yerinin önünde sürdüğü öne sürülen 'yer işgali' tartışması iki büfenin çalışanları arasında büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, iki büfenin çalışanları arasında başlayan sözlü tartışma, diğer çalışanların da müdahil olmasıyla kısa sürede fiziki çatışmaya evrildi. Taraflar arasında yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavgada bazı kişiler yaralandı.

Polis müdahalesi ve gözaltılar

Çevreden gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri gruba müdahale etti. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.E. ve S.D. ise "kasten yaralama" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kavga anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tartışmanın nasıl büyüdüğü ve müdahale anları net şekilde görülüyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Fatih’te esnaf kavgasında yumruklar havada uçuştu...O anlar kamerada