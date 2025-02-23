Erzurum'da Kış Bilim Festivali Teknoloji Atölyeleri ile Başladı

Erzurum'da düzenlenen Kış Bilim Festivali, teknoloji atölyeleri ve eğlenceli etkinliklerle çocukların ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:51
Erzurum'da Kış Bilim Festivali Teknoloji Atölyeleri ile Başladı

Erzurum'da Kış Bilim Festivali Heyecanı

Erzurum, Kış Bilim Festivali ile dolup taşıyor. Açık hava buz heykel sergisi, tiyatro, konser ve teknoloji atölyeleri gibi etkinlikler, büyük bir coşkuyla Şükrü Paşa Mahallesi'nde bulunan Bilim Erzurum alanında başlatıldı.

Festivalin Etkinlikleri

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı gibi önde gelen kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen festivalin resmi açılışı yarın yapılacak. Bugün ise planetaryum ve tiyatro gösterileri, açık hava buz heykel sergisi, konser, animasyon çocuk gösterileri ve teknoloji atölyelerinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Çocuklar Eğleniyor, Öğreniyor

Festivale aileleriyle katılan çocuklar, etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Bilim Erzurum'da eğitmen Abdulkadir Sümbül, AA muhabirine verdiği demeçte, 4007 TÜBİTAK Kış Bilim Festivali kapsamında öğrencilere eğlenceli atölyeler sunduklarını ifade etti. Sümbül, "Öğrenciler, 64 atölye dışında buz heykel sergi alanlarını gezerek güzel vakit geçiriyor. Amacımız, robotik kodlama, siber güvenlik gibi öğretici aktivitelerle çocukları eğlendirerek eğitmek," dedi.

Festivale Davet

Elazığ Bilim Merkezi'nden festivale katılan eğitmen Eren Yalçın, herkesi festivale davet etti. Aileleriyle festivale gelen Yusuf Hamza Daşdan ise, "Cam boyama yaptık, deneyler ve teknolojik işler yaptık, gece lambası yaptık. Burayı sevdim, hep gelmek isterim," diye belirtti.

"Kış Bilim Festivali"nin resmi açılışı, EİT üyesi ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Erzurum'da açık hava buz heykel sergisi, tiyatro, konser ve teknoloji atölyelerinin yer alacağı...

Erzurum'da açık hava buz heykel sergisi, tiyatro, konser ve teknoloji atölyelerinin yer alacağı "Kış Bilim Festivali" düzenleniyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı'nın aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen festivalde, bugün planetaryum ve tiyatro gösterisi, açık hava buz heykel sergisi, konser, animasyon çocuk gösterileri ve teknoloji atölyelerinde aktiviteler düzenlendi.

Erzurum'da açık hava buz heykel sergisi, tiyatro, konser ve teknoloji atölyelerinin yer alacağı...

Erzurum'da açık hava buz heykel sergisi, tiyatro, konser ve teknoloji atölyelerinin yer alacağı "Kış Bilim Festivali" düzenleniyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı'nın aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen festivalde, bugün planetaryum ve tiyatro gösterisi, açık hava buz heykel sergisi, konser, animasyon çocuk gösterileri ve teknoloji atölyelerinde aktiviteler düzenlendi.

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