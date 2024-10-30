Erzurum'da Kız Öğrenci Yurtlarında Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Erzurum'da Güvenlik Tedbirleri Artırılıyor

Erzurum'daki kız öğrenci yurtlarında alınan yeni güvenlik kararları, öğrencilerin eğitim süreçlerinin daha güvenli bir ortamda devam etmesini amaçlıyor.

Toplantının Detayları

Valilik tarafından sorunların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Mustafa Çiftçi başkanlık etti ve ilgili paydaş kurumlar bir araya geldi.

Aldıkları Önlemler

Toplantıda; yükseköğrenim ve ortaöğretim kız öğrenci yurtlarının çevresinde ve yerleşke alanlarında güvenlik tedbirlerinin arttırılması için gerekli adımlar belirlendi. Ayrıca, yurtlarda oluşabilecek asayiş olaylarının önlenmesi için kolluk birimlerinin zamanında bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.

Güvenlik ve Denetim Faaliyetleri

Gün boyunca yurt çevresindeki asayiş ve trafik tedbirlerinin denetimlerle birlikte yürütülmesi de önemli bir madde olarak kaydedildi. Yurt yönetimleri ile işbirliği sağlanarak, aydınlatma sistemlerinin ve güvenlik kameralarının düzenli denetimleri yapılacak.

Özel Güvenlik Personeli ve Ek Tedbirler

Yurtlarda görevli özel güvenlik personelinin eğitim ve denetimlerinin arttırılması da gündeme alındı. Ayrıca, çevredeki otel, kafe gibi yerlere yönelik denetimlerin sıklaştırılması bekleniyor.

Bu önlemler, öğrencilerin daha güvenli bir eğitim hayatı sürdürmelerine olanak tanıyacak.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında paydaş kurumların katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yurtlarda güvenliğin arttırılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında paydaş kurumların katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yurtlarda güvenliğin arttırılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.