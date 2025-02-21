Erzurum'da Köpek Dövüştüren İki Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da köpek dövüştüren iki kişi, sosyal medya paylaşımlarının ardından yakalanarak yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:54
Erzurum'da Köpek Dövüştüren İki Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da Köpek Dövüştürenler Adalet Önünde

Erzurum'un Horasan ilçesinde, köpek dövüştürdükleri iddiasıyla iki şüpheli, yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sosyal medyada dövüş anlarına dair görüntüleri paylaştığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Operasyon ve Yasal İşlem

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri, ilgili adreslere düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı. Yakalanan kişiler hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Toplumda büyük tepkilere neden olan bu tür olayların önlenmesi için yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.

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