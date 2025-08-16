Erzurum'da Kültür Yolu Festivali: Serdar Çam 'Uyuyan hazinelerimizin ortaya çıkartılması' dedi

Erzurum'da Kültür Yolu Festivali açıldı

Erzurum — Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam konuştu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bakanlık tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivalinin açılışında konuştu. Çam, festivalin bu yıl 20 şehirde düzenlenen etkinliklerin dokuzuncu durağı olduğunu belirtti.

Erzurum Müzesi'ndeki açılışta konuşan Çam, festivalin dünyanın en büyük festivali olma niteliği taşıdığını söyleyerek, aynı yıl içinde birçok ilde devam eden kapsamlı bir çalışma olduğuna dikkat çekti.

Çam, etkinliğin boyutunu şu sözlerle özetledi: "Yaklaşık 6-7 bin sanatçının katılımının olduğu, her ilde en az 9 gün etkinliğin olduğu muazzam bir çalışma. Her ne kadar adı festival olsa da kültür ve turizm başta olmak üzere bir değerin açığa çıkması, uyuyan hazinelerimizin ortaya çıkartılması noktasında önemli bir çaba."

Festivalin sadece eğlence amaçlı bir etkinlik olmadığını vurgulayan Çam, tarih ve medeniyet merkezlerinde düzenlenen bu tür organizasyonların farkındalık yarattığını söyledi. Ayrıca festivallerin, toplumların duygularını paylaştığı platformlar olduğunu belirtti.

Çam, Avrupa örneklerine atıfta bulunarak, etkinliklerin sevinci olduğu kadar hüznü ve acıları da paylaştığını ifade etti: "Londra'da Wembley Stadyumu'nda açlıkla, sefaletle, savaşlarla ilgili konserler ve mesajlar verilir. Dolayısıyla biz bu çabalarla Anadolu'muzun ve ülkemizin değerleriyle birlikte duyguları da paylaşacağımız ... görsel ve işitsel olarak görünürlüğünü sağlayabilecek çalışmaları yürütüyoruz."

Ekonomik etkisine de değinen Çam, bu tür etkinliklerin yerel ve bölgesel ekonomiye kademeli olarak katkı sağladığını söyledi ve etkinliklerin ajandalara girerek katılımı artırdığını vurguladı. Çam, organizasyonun Erzurum'da üçüncü kez düzenlendiğini, ilerleyen yıllarda daha da güçleneceğini ifade etti: "Bu üçüncü kez Erzurum'da yapılıyor inşallah 33'üncüsü yapıldığında da çok farklı bir duruma gelmiş olacak."

Açılış programı kapsamında Çam, müze önünde Karaz kültürü için balonlar uçurdu ve Çifte Minareli Medrese önünde Erzurum Büyükşehir Belediyesi bar ekibinin gösterisini izledi. Protokol, müzedeki "Karaz'dan Sonsuzluğa Yeni Bir Evren", Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki "Kuyumculuk ve Çarpana Örgü Atölyesi", Çifte Minareli Medresesi'nde Yaşayan Miras: "Zanaattan Sanata Tespih" ile Yakutiye Medresesi'ndeki sergileri gezdi.

Açılışa, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival kapsamında kentte 40 farklı noktada 400 etkinlik gerçekleştirilecek olup, organizasyon 24 Ağustos Pazar günü sona erecek.

