Erzurum'da Müstakil Evde Patlama: 4 Yaralı

Erzurum'da Patlama: 4 Kişi Yaralandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, Cami Kebir Mahallesi Nefi Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Patlama, evin oturma odasında bulunan sobanın yakınında gerçekleşti. Olayın ardından komşuların durumu ihbar etmesiyle bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar arasında bulunan İsmail T. (28) ile yeğenleri Hilal (16), Medine (18) ve Semanur K. (21), ilk müdahale sonrası Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'nden il merkezindeki hastanelere sevk edildi. İsmail T.'nin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Patlama anında çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak evde ciddi hasar meydana geldi ve çevredeki bazı evlerin camları kırıldı. Patlamanın, sobalı evdeki mutfak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Patlama Anı Güvenlik Kamerasında

Patlama anı, sokağı gören bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Videoda, olaydan kısa bir süre önce aile fertlerinin durumu fark edip hızlıca evden uzaklaştığı ve kapı yakınındayken patlamanın meydana geldiği görülmektedir.

Kaymakamdan İnceleme

Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel de patlamanın olduğu evde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Komşular Patlamayı Anlatıyor

İsmail T.'nin karşı komşusu Yılmaz Sonar, olay anında evde hazırlık yaptığını belirterek, "Evde hazırlanıyordum, bir gürültü duydum, deprem oluyor sandım. Daha sonra baktım, doğal gazın patladığını sandım ama komşunun evinin yandığını gördüm. Hemen itfaiyeyi aradık," dedi.

Yaralıların akrabası Bünyamin Ateş ise, "Çocuklar kahvaltı yapmak istiyormuş, tüpü değiştirirken çakmağı çakınca alev alıyor. Dış kapı patlamayla karşıya fırlıyor," ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.