Erzurum'da Müstakil Evde Yangın

Erzurum'da Çıkan Yangın Felakete Yol Açtı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, Emirşeyh Mahallesi'nde Kudbettin Ağırbaş'a ait bir müstakil evde çıkan yangın nedeniyle ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangının Nedenleri Henüz Belirsiz

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta. Olayın ardından, bölgedeki sakinlerin durumdan haberdar edilmesiyle birlikte, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Pasinler ve Köprüköy ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın, ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındı, ancak evin kullanılamaz hale gelmesi önlenemedi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye Pasinler ve Köprüköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye Pasinler ve Köprüköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.