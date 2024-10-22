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Erzurum'da Müstakil Evde Yangın

Pasinler ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:05
Erzurum'da Müstakil Evde Yangın

Erzurum'da Çıkan Yangın Felakete Yol Açtı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, Emirşeyh Mahallesi'nde Kudbettin Ağırbaş'a ait bir müstakil evde çıkan yangın nedeniyle ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangının Nedenleri Henüz Belirsiz

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta. Olayın ardından, bölgedeki sakinlerin durumdan haberdar edilmesiyle birlikte, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Pasinler ve Köprüköy ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın, ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alındı, ancak evin kullanılamaz hale gelmesi önlenemedi.

Yangının sebebi araştırılmaya devam ediyor.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine...

Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye Pasinler ve Köprüköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine...

Erzurum'un Pasinler ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye Pasinler ve Köprüköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

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