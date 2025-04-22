Erzurum'da Öğrenciler, Şehitleri Anmak İçin Tabyalara Yürüdü

Erzurum'da, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyaları'na yürüdü.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın zorlu muharebelerinin yaşandığı ve düşen moral ile halk destek olduğunda düşmanın yenildiği bu tarihi alanda düzenlenen programda, öğrenciler Erzurum-Pasinler kara yolunda toplandı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tabyalara çıkan öğrenciler, yürüyüşlerinin sonunda tabyaları gezdiler.

Yürüyüş esnasında, iki vatandaş at üstünde öğrencilere eşlik etti. Okul Müdürü Selçuk Göçken, yürüyüş sırasında hissettiği duyguları paylaştı ve "Yaklaşık 3 kilometre yürüdük. Temel amacımız, öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini daha da özümsemek ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıklarını artırmaktır" dedi.

Yürüyüşe katılan Müdür Yardımcısı Burak Ekizler ise, etkinliğe 64 öğrenci ile 5 öğretmenin katıldığını ve geçmişte bu topraklar için büyük fedakarlıkları anlatmaya çalıştıklarını belirtti. Ekizler, "Bu vatan için verilen mücadeleleri öğrencilere aktarmalıyız ki gelecek nesillere de aktarabilsinler" dedi.

Öğrencilerden Nurgül Kasal, tabyaları gezerken yaşadığı heyecanı ve gururu ifade ederek, "Buraları görmek insanı çok duygulandırıyor" dedi.

Erzurum'da ortaokul öğrencileri, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla ecdat yadigarı tabyalara yürüdü. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda program düzenlendi. Erzurum-Pasinler kara yolundaki alanda toplanan öğrenciler, buradan ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tabyalara çıktı. Öğrencilere iki vatandaş da at üstünde eşlik etti.

Erzurum'da ortaokul öğrencileri, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla ecdat yadigarı tabyalara yürüdü. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda program düzenlendi. Erzurum-Pasinler kara yolundaki alanda toplanan öğrenciler, buradan ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tabyalara çıktı. Öğrencilere iki vatandaş da at üstünde eşlik etti.