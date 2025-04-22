DOLAR
38,26 -0,05%
EURO
43,95 0,56%
ALTIN
4.244,14 -0,91%
BITCOIN
3.388.487,6 -1,54%

Erzurum'da Öğrenciler, Şehitleri Anmak İçin Tabyalara Yürüdü

Erzurum'da ortaokul öğrencileri, şehitleri anmak için Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyaları'na yürüdü.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 13:39
Erzurum'da Öğrenciler, Şehitleri Anmak İçin Tabyalara Yürüdü

Erzurum'da, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyaları'na yürüdü.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın zorlu muharebelerinin yaşandığı ve düşen moral ile halk destek olduğunda düşmanın yenildiği bu tarihi alanda düzenlenen programda, öğrenciler Erzurum-Pasinler kara yolunda toplandı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tabyalara çıkan öğrenciler, yürüyüşlerinin sonunda tabyaları gezdiler.

Yürüyüş esnasında, iki vatandaş at üstünde öğrencilere eşlik etti. Okul Müdürü Selçuk Göçken, yürüyüş sırasında hissettiği duyguları paylaştı ve "Yaklaşık 3 kilometre yürüdük. Temel amacımız, öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini daha da özümsemek ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıklarını artırmaktır" dedi.

Yürüyüşe katılan Müdür Yardımcısı Burak Ekizler ise, etkinliğe 64 öğrenci ile 5 öğretmenin katıldığını ve geçmişte bu topraklar için büyük fedakarlıkları anlatmaya çalıştıklarını belirtti. Ekizler, "Bu vatan için verilen mücadeleleri öğrencilere aktarmalıyız ki gelecek nesillere de aktarabilsinler" dedi.

Öğrencilerden Nurgül Kasal, tabyaları gezerken yaşadığı heyecanı ve gururu ifade ederek, "Buraları görmek insanı çok duygulandırıyor" dedi.

Erzurum'da ortaokul öğrencileri, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla ecdat yadigarı...

Erzurum'da ortaokul öğrencileri, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla ecdat yadigarı tabyalara yürüdü. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda program düzenlendi. Erzurum-Pasinler kara yolundaki alanda toplanan öğrenciler, buradan ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tabyalara çıktı. Öğrencilere iki vatandaş da at üstünde eşlik etti.

Erzurum'da ortaokul öğrencileri, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla ecdat yadigarı...

Erzurum'da ortaokul öğrencileri, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla ecdat yadigarı tabyalara yürüdü. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda program düzenlendi. Erzurum-Pasinler kara yolundaki alanda toplanan öğrenciler, buradan ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tabyalara çıktı. Öğrencilere iki vatandaş da at üstünde eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı, Avustralya'da İkinci Kampüsünü Açtı
2
Çanakkale Garnizon Bandosu, Balıklıçeşme Köyü'nde Coşku Dolu Bir Konser Verdi
3
Iğdır'da Öğrenciler Ermeni Katliamını Unutmadı
4
29. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nda Genç Zihinler Buluştu
5
Gaziantep'te 1000 Çocukla 23 Nisan Konseri Coşkusu
6
Enfal Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı
7
KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı