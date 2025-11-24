Erzurum'da Öğrenciler Vali Mustafa Çiftçi’den Forma İmzalama Sürprizi

Erzurum'da Şehit Taha Nergiz İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, 1’inci ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin forma imzalama taleplerini geri çevirmedi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:38
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken ilçesindeki Şehit Taha Nergiz İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul, bu yıl yeni binasında eğitim ve öğretime başladı.

Ziyarette sıcak sohbet ve imza anları

Okul yöneticileri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, okulun genel durumu ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi aldı. Ziyarette 1’inci ve 4’üncü sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek samimi, sıcak ve neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrencilerden birinin forma imzalama talebini geri çevirmeyen Çiftçi, sınıftaki diğer öğrencilerin benzeri isteklerini de kırmadı. Bu anlar ziyaretin en dikkat çeken görüntülerini oluşturdu.

