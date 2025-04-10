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Erzurum'da Öğrencilerden Polislere Anlamlı Sürpriz Kutlama

Erzurum'daki bir okulda kavgaya giden polislere öğrencilerden sürpriz kutlama yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 18:40
Erzurum'da Öğrencilerden Polislere Anlamlı Sürpriz Kutlama

Erzurum'un Çat Yolu Caddesi'ndeki özel bir okulda, bir kavga ihbarı üzerine hızla olay yerine intikal eden yunus polisleri, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Okulun öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle polisler için kutlama düzenledi. Öğrencilerin hazırladığı pastalar ile birlikte öğretmenler de etkinliğe eşlik etti.

Polisler, kendileri için özel olarak hazırlanan pastaları keserek minik öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Kutlamanın sonunda, öğretmenler ve öğrenciler polis ekiplerini alkışlarla uğurladı.

Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüs Müdürü Yaşar İspir, AA muhabirine verdiği demeçte, "Her zaman ve her koşulda vatandaşın yanında olan polislere sürpriz yapmak istedik. Canlarını hiçe sayıp ülkenin güvenliğini sağladıkları için onlara minnettarız. Türkiye'nin huzuru için çabalayan polislerin ayaklarına taş değmesin," dedi.

Erzurum'da bir okulda kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri...

Erzurum'da bir okulda kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, öğrencilerin sürpriz kutlamasıyla duygulandı. Okulda kendileri için hazırlanan pastaları kesip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren polisler, öğretmen ve öğrencilerin alkışlarıyla uğurlandı.

Erzurum'da bir okulda kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri...

Erzurum'da bir okulda kavga çıktığı yönündeki ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, öğrencilerin sürpriz kutlamasıyla duygulandı. Okulda kendileri için hazırlanan pastaları kesip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren polisler, öğretmen ve öğrencilerin alkışlarıyla uğurlandı.

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