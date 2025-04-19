Erzurum'da Park Halinde Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinde bulunan Yunus Emre Mahallesi'nde, park halindeki bir hafif ticari araç gece saatlerinde yangın çıktı.

45 PY 213 plakalı araçta meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonrası araç, kullanım dışı hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Erzurum'da park halindeyken yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.