Erzurum'da polisten kaçarken kaza: 3 yaralı

Erzurum'da polis kontrolünden kaçan sürücü önce bir araca sonra aydınlatma direğine çarptı; kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 21:45
Erzurum'da polis kontrol noktasından kaçan bir sürücünün yol açtığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi civarında meydana geldi.

Kaza anı ve etkilenen araçlar

Olayda 25 AAD 325 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü S.D., polis kontrol noktasından kaçtı. Kaçış sırasında kavşakta önce K.A. yönetimindeki 25 ADG 749 plakalı araca, ardından aydınlatma direğine çarpan araç adeta hurdaya döndü.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile yolcu olarak bulunan R.Ş. isimli kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Kaza ihbarı üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Bu arada, 25 AAD 32 plakalı aracın sürücüsü S.D., kaza sonrasında polis ekiplerine direndi ve ambulansa binmek istemedi.

Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.

