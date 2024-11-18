Erzurum'da Pompalı Tüfekle Ateş Açan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'da Gözaltılar!

Erzurum'un Kazım Karabekir Mahallesi'nde, bir apartmana pompalı tüfekle ateş açıldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, İhmal Cami Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana geldi.

Olayın Seyri

Yere düşen mermilerin sesi ile panik yaşayan çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, şüpheliler M.R.A. (21), M.E.K. (21) ve A.T. (22) gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, M.R.A.'nın toplam 18 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki İşlemler Devam Ediyor

Olay yerinde pompalı tüfeği ile yakalanan şüpheli M.R.A.'nın emniyetteki işlemleri sürmektedir. Olayla ilgili soruşturma derinlemesine yürütülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.