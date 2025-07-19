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Erzurum'da Sağlık Çalışanları 88 Haftadır Gazze İçin Yürüyor

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek için 88 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 19:12
Erzurum'da Sağlık Çalışanları 88 Haftadır Gazze İçin Yürüyor

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 88 haftadır yürüyüş yapıyor. Her cumartesi günü sessiz bir şekilde bir araya gelen sağlık çalışanları, Lala Mustafa Paşa Camisi önünden yürüyerek Yakutiye Medresesi'ne doğru ilerliyor.

Bu haftaki yürüyüşte, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları dalgalanırken, doktor ve tıp fakültesi öğrencileri de yer aldı. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencisi Ahmet Talha Yer, grup adına yaptığı açıklamada, orada buluşmalarının nedenini vurgulayarak, kalplerindeki merhamet ve vicdani sorumlulukla hareket ettiklerini belirtti.

Yer, sessizliklerinin bir duyarsızlık değil, bir direniş olduğunu ifade ederek, “Bugün Filistin’de, özellikle Gazze’de yaşananlar, sadece bir savaş değil, topyekun bir soykırımdır” dedi. Yer, masum yaşlı, kadın ve çocukların hayattan koparılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ayrıca, İsrail'in zulmünün Filistin ile sınırlı kalmadığını, Suriye'de de yeni bir cephe açma çabası içerisinde olduğunu ifade etti. “Bu sadece Suriye’ye değil, ümmetin tamamına bir meydan okumadır,” diyen Yer, toplumsal birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Toplantının diğer bir amacı ise 15 Temmuz 2016 gecesini anmak oldu. Yer, o gece yaşanan direnişin ve milletin göstermiş olduğu cesaretin altını çizerek, 2025 yılında Gazze'deki soykırımın tanığını olduklarını belirtti. “Doğu Türkistan'da bir ulusun kimliği, dili ve inancı yok edilmeye çalışılmakta. Bizler, başkalarına yapılan zulme karşı duruşumuzu sürdürmeliyiz” dedi.

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve...

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 88 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor.

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve...

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 88 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor.

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