Erzurum'da Sağlık Çalışanları 96. Haftada Gazze İçin Sessiz Yürüyüşte

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek amacıyla 96. haftada da Lala Paşa Camisi'nden Yakutiye Medresesi'ne sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 17:45
Lala Paşa Camisi'nden Yakutiye Medresesi'ne yürüyüş

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşleri 96. haftada da sürdürdü.

Kent merkezindeki Lala Paşa Camisi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan uzman aile hekimi Muhammed Mutlu, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilere rahmet dileyerek, 96 haftadır yürüyüşlere devam ettiklerinin altını çizdi.

Müslümanların, "vehn" hastası (ölüm korkusu) olduğunu ve yeteri kadar Gazze meselesi ile ilgilenmediğini dile getiren Mutlu, şunları kaydetti:

"Televizyonlarda haberlerdeki görüntüleri kanal değiştirerek geçiştirmek, keyfi zevklerden dolayı malum markalarını kullanmaktan vazgeçmemek ve gözlerin bile çokça doyduğu sofralardan bir türlü doymayan bir ruh ile kalkmak işaret ediyor ki, ümmet manevi bu hastalığa düçar olmuş. Böyle bir zulmün karşısındaki sessizliğin başka bir açıklaması olamaz. Belki farkında değildir kimse yaşananların diyeceğim ama aynı gökyüzünün altında yaşadığımız insanların çığlıklarını duymak için yanlarında mı olmak gerek?"

Yürüyüş, yapılan duanın ardından sona erdi.

Programın gerçekleştirildiği meydanı gezen yabancı turist kafilesinden bazıları ise Filistin bayrağı ile poz verdi.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini 96. haftada da sürdürdü.

