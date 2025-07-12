Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin 87 Haftadır Yürüyor

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve bu zulme dikkat çekmek için 87 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyorlar.

Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve diğer sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne yürüdüler. Taşıdıkları döviz ve pankartlarla dikkat çeken grup, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Aile hekimi Ahmet Kar, grup adına yaptığı konuşmada, “87 haftadır Gazze üzerinden okuduklarıyla, kalbe değen kelimeleri bulabilme gayreti içerisinde olduklarını” belirtti. Kar, hayatın maddi çıkarlara feda edildiği bir dünyada insanın değerini hatırlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kar, Gazze'yi ve zulüm altında inleyen insanları unutmayacaklarını vurgulayarak, “Zulüm yalnız Filistin topraklarında sınırlı değil. Bugün Doğu Türkistan'da bir annenin gözleri bağlı doğum yaptığını, Arakan'da topraklarından sürülen Müslümanların denizde can verdiğini, Keşmir'de çocukların gözlerine kurşun sıkıldığını duyuyoruz” dedi.

Konuşmasına devam eden Kar, “İslam ümmeti olarak bizler zulmeden ve zulmü destekleyen küresel sistemin uysal kölelerinden olamayız. Gazze halkını yalnızlığın kuyusuna bırakamayız” diyerek vatandaşları boykota davet etti.

Kar, kullandıkları ilaçlar, tüketilen gıdalar ve satın aldıkları teknolojilerin bu katliamlara fon sağlamaması gerektiğinin altını çizerek, “Ekonomik boykot ticari bir tercih değil, vicdani bir duruştur. Her boykot ürününün alternatifini oluşturmak, şehit edilen binlerce çocuğa borcumuzdur” ifadelerini kullandı.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 87 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla 87 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor.