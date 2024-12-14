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Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Dondurucu Soğukta Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze'deki saldırıları protesto etmek amacıyla 57. haftada dondurucu soğukta sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:06
Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Dondurucu Soğukta Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Dondurucu Soğukta Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 57. haftada sürdürüyor.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan aile hekimi Ahmet Kar, 57 haftadır devam eden sessiz yürüyüşe destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Kar, dünyadaki bütün soykırımları lanetlediklerini ve zulme maruz kalan her insanın yanında olduklarını belirtti.

Kar, "Şehit edilen her mazlum çocuktan, çocuğunun parçalanmış vücudunu elinde taşımak zorunda kalan her babadan ve anneden, eşinin başında ağlayan her eşten, anne babasının naaşı başında ağlayan her evlattan, açlıkla karşı karşıya kalan, evsiz olan her fertten onlar bu durumda olduklarında yardıma koşamadığımız için af diliyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin'e Destek ve Boykot Çağrısı

Filistinlilerin safında İsrail'e karşı gizli veya açık savaşa katılan her ferde, kuruma ve devlete şükranlarını ileten Kar, ekonomik boykot meselelerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu konuda kendi aile fertlerimize, eş, dost ve akrabalarımıza sürekli telkinlerde bulunuyoruz" dedi.

Kar, "Zulme karşı her zaman olacağız, bunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bizler, bu meydanda toplananlar olarak, zulmü lanetliyoruz ve diyoruz ki, zulmü kanıksamayacağız, unutmayacağız, normalleştirmeyeceğiz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 57'nci haftasında sürdürdü.

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik...

Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 57'nci haftasında sürdürdü.

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