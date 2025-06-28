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Erzurum'da Şarampole Devrilen Kamyonetteki Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum Oltu'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Cemil Altaş, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 23:08
Erzurum'da Şarampole Devrilen Kamyonetteki Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum Oltu'da Üzücü Kaza

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşanan trafiği kazası, bölgedeki sakinleri derinden üzdü. İnci Mahallesi yayla yolunda Cemil Altaş (49) idaresindeki 25 EP 691 plakalı kamyonet, şarampole devrildi.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza haberinin alınmasının hemen ardından, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için yoğun bir çaba sarf etti.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Ağır yaralı olarak kurtarılan Altaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen, Cemil Altaş hayata tutunamadı.

Bölge halkı, kaza sonrası büyük bir üzüntü yaşarken, olayın nedenleri üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

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