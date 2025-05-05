Erzurum'da Seyir Halindeki Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Yangın Anı Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum'da seyir halindeyken alev alan bir hafif ticari araç, kullanıcısının ihbarda bulunmasıyla itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay, N.K. idaresindeki 25 ACG 917 plakalı aracın Doktor Refik Saydam Caddesi'nde, Erzurum Valiliği karşısında yangın çıkarmasıyla gerçekleşti.

Yangın Motor Kısmında Başladı

Aracın motor kısmında başlangıç gösteren yangın, kısa sürede büyüdü ve araçta ciddi hasara neden oldu. Eyvan ve çevresine sıçramadan kontrol altına alınan olay, can kaybı olmadan başarıyla sonuçlandı.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine dair detaylı bir inceleme başlatırken, sürücüyü bu talihsiz durum karşısında bilgilendirdi.

Erzurum'da seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu. Aracın motor kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzurum'da seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu. Aracın motor kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.