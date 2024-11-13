Erzurum'da Sis, Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkili Oluyor

Erzurum'da Sis, Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava İle Mücadele

Erzurum'da yoğun sis, yaşamı etkilerken, Kars ve Ardahan'da soğuk hava nedeniyle göletler dondu ve araçlar örtülerle korundu. Hava sıcaklığı, Erzurum'da gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü; bu da araç camlarının buz tutmasına ve yollarda buzlanmaya yol açtı.

Erzurum'daki sis, sabah erken saatlerden itibaren etkili oldu ve bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bu şartlar altında sürücüler, trafikte dikkatli davranmak zorunda kaldı. Bazı cami ve yerleşim yerleri de yoğun sisle kaplandı.

Kars Ve Sarıkamış’ta Don Olayları

Kars'ta soğuk hava, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesiyle birlikte küçük göletlerin donmasına neden oldu. Ağaç ve bitkilerde kırağı oluşurken, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkisini gösterdi. Vatandaşlardan Abbas Tekçe, "Geceleri çok soğuk oluyor, sabah arabalarımızı çalıştıramıyoruz, akülerimiz boşalıyor." şeklinde konuştu.

Ardahan'da Soğuk Hava Etkili Olmaya Devam Ediyor

Ardahan'da hava sıcaklığı da sıfırın altında 9 dereceye düştü. Bu etkiler sonucunda, araç camları buzla kaplandı ve kırağı oluştu. Bazı vatandaşlar da araçlarını yazlık örtü benzeri örtülerle soğuktan korumaya çalıştı. Soğuk hava şartları, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı göletler dondu.

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı göletler dondu.