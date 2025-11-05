Erzurum’da Sokak Hayvanları Sorunu Kalmayacak: Vali Mustafa Çiftçi Açıkladı

Erzurum’da Sokak Hayvanları Sorunu Kalmayacak

Kasım ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen sürecin tamamlandığını ve alınan önlemleri paylaştı.

Çalışmanın Sonuçları

Vali Çiftçi, "Bu yılın Şubat ayından itibaren kararlı bir şekilde yürüttüğümüz sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar tamamlanmış ve başıboş sokak hayvanları tamamen toplanmıştır" dedi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı ve hükümetin "can güvenliği" kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda nüfusu 25 bini aşan tüm belediyelerle toplantılar yapıldığını hatırlattı.

Barınak ve Doğal Yaşam Alanı Projeleri

Vali Çiftçi, yapılan düzenlemeler ve yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:

Büyükşehir belediyesi barınağı: Mevcut kapasite 600’den bin 500’e çıkarıldı.

Pasinovası Belediyeler Birliği barınağı: Yönetmeliğe uygun hale getirilerek yeniden açıldı.

Aziziye ve Oltu: Bu ilçelere ait barınak inşaatları devam ediyor ve kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Doğal yaşam alanı: Büyükşehir Belediyesine ait 5 bin kapasiteli doğal yaşam alanı inşaatının bu ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Bütçe ve Denetim

Vali Çiftçi, gerekli denetim mekanizmalarının oluşturulduğunu belirterek belediyelerin bu konu için ayırdıkları bütçelerin amacı dışında kullanılmamasının titizlikle takip edildiğini vurguladı. "Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, Kaymakamlarımızın, Belediye Başkanlarımızın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün iş birliğiyle ilimiz için önemli bir sorun çözüme kavuşturulmuştur." ifadelerini kullandı ve emeği geçen kurum ile personele teşekkür etti.

Vatandaşlara Çağrı ve Kış Hazırlıkları

Vatandaşlar sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden iletebilecek. Toplantının ikinci gündem maddesinde ise 2025-2026 kış sezonuna yönelik güvenlik ve tedbir hazırlıkları ele alındı. Sektör temsilcileri, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Ejder 3200 temsilcileri ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla bir ön toplantı yapıldığı belirtildi.

Vali Çiftçi, "Sezon açılmadan önce otellerin eksikliklerini gidermelerini sağlamak, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde konaklamalarını temin etmek amacıyla denetimler yapılmaktadır. Önümüzdeki günlerde yeni bir denetim daha gerçekleştireceğiz. Sonuçları paylaşacağız." dedi.

