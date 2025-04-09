Erzurum'da Suç Oranı Düşerken Denetimler Artıyor

Erzurum'da Suç Oranı Düşüyor, Denetimler Artıyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte suç oranının geçtiğimiz yılın ilk üç ayına göre azaldığını ve denetimlerin daha da sıkılaştırıldığını açıkladı.

Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen "Güvenlik ve Asayiş Toplantısı" sırasında, 2022 ve 2023'ün ilk üç ayındaki suç verilerini kıyaslayarak yaptığı değerlendirmede, kişilere karşı işlenen suçlarda %13,7'lik bir azalma görüldüğünü belirtti. Geçen yıl bu dönemde 1571 olay kaydedilmişken, bu yıl bu sayının 1355'e düştüğünü ifade etti.

Suçlarda Önemli Düşüşler

Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen yılın ilk üç ayında 368 olay meydana gelirken, bu yıl bu sayının 233 olduğunu ve azalış oranının %36,7 olduğunu vurguladı. Devlete ve millete karşı işlenen suç sayısında ise ciddi bir düşüş gözlemleniyor; geçen yıl 60 olan sayı bu yıl 29'a gerileyerek %51,7 azalmış durumda.

Topluma karşı işlenen suçlarda da benzer bir durum söz konusu. 263 suç kaydedilmişken, bu yıl 203 olarak tespit edilmiştir ve bu da %22,8'lik bir azalmayı göstermektedir.

Emniyet Güçlerinin Rolleri

Emniyet ve jandarma personelini tebrik eden Çiftçi, Erzurum'un asayişi için önemli adımlar attıklarını belirtti. "Sahaya hakim oldukça, daha fazla operasyon yaptıkça olayların azalma trendine girdiğini görüyoruz." diyen Vali, bu kapsamda yalnızca asayiş olaylarına değil, trafik, narkotik, terör ve siber suçlara dair de farklı uygulamaların devam ettiğini dile getirdi.

Trafik Kazaları ve Denetim Raporları

Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarının sayısına da değinen Çiftçi, geçen yıl 39 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşanırken, bu yıl bu sayının 32 olduğunu belirtti. Ayrıca, geçen yıl 70 olan yaralı sayısının 67'ye düştüğünü ifade etti.

Yıl içinde yapılan araç denetimlerinin arttığını da açıklayan Çiftçi, geçen yıl 42,451 araç denetlenmişken, bu yıl bu sayının 47,844'e ulaştığını ve bu denetimlerde geçen yıl 3,049 kişiye idari yaptırım uygulanırken, bu yıl bu sayının 6,427 olduğunu duyurdu.

Konaklama Tesisleri ve Hayvan Barınakları

Erzurum'daki 112 konaklama tesisi de denetlendi. Vali, bu işlemler sonucunda 11 tesisin faaliyetlerinin durdurulduğunu, 4 tesisin ise ruhsatlandırma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, sahipsiz sokak hayvanları üzerine de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Nüfusu 25,000'in üzerinde olan belediyelerin hayvan barınağı kurması zorunlu. Bu çalışmalar kapsamında bazı belediyelerin hayvan barınakları mevcut ancak bazıları şartlara uygun olmadığı için kapalı tutuluyor.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (ortada) Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenledi. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı (solda) İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (sağda) katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (ortada) Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenledi. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı (solda) İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (sağda) katıldı.