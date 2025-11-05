Erzurum'da Suç Oranları Düştü: Vali Mustafa Çiftçi Açıkladı

Erzurum'da 2024-2025 ilk 10 ay karşılaştırmasında kişilere karşı suçlar %8,6, malvarlığı suçları %15,3, devlete/millete karşı suçlar %21,7 azaldı; trafik kazaları arttı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:35
Asayiş ve Güvenlik Verileri

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nda, Erzurum’un asayiş ve güvenlik verileri paylaşıldı.

2024 yılı ile 2025 yılının ilk 10 ayının karşılaştırmalı verilerine göre; kişilere karşı işlenen suçlarda %8,6 oranında düşüş, mal varlığına karşı işlenen suçlarda %15,3 oranında azalma, devlete ve millete karşı işlenen suçlarda %21,7 oranında azalış yaşandı.

Vali Çiftçi, "Bu yılın ilk 10 ayında otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı gibi suçlar hiç meydana gelmemiştir. Dolandırıcılık suçlarında ise %16,3 oranında azalma olmuştur. Ancak dolandırıcıların farklı yöntemlerle vatandaşlarımızı kandırmaya çalıştıklarını unutmamak gerekir."

Trafik ve Denetimler

Geçen yıl 3 bin 590 aranan şahsın yakalandığını, bu yıl bu sayının 3 bin 927’ye yükseldiğini açıklayan Vali Çiftçi, trafik verilerini de paylaştı:

"Erzurum’da ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 4 oranında artış görülmektedir. Geçen yıl 17 ölümlü kaza yaşanırken, bu yıl sayı 20’ye; 1.352 yaralamalı kaza ise 1.404’e yükselmiştir. Bu durum bizleri üzmektedir."

Vali Çiftçi, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet ederek, "Denetimlerin amacı ceza yazmak değil, can kayıplarını önlemektir. Ancak kurallara uymayan sürücülere işlem yapmak da kanuni bir zorunluluktur."

Geçen yıl 883 bin araç denetlenirken bu yıl 923 bin aracın denetlendiği belirtilerek, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin artarak devam edeceği vurgulandı.

