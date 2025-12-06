Fergani’den tarihi adım: Dünyada ilk hibrit yörünge motoru uzayda ateşlendi

Fergani’den tarihi adım: Dünya tarihinde ilk hibrit yörünge motoru uzayda ateşlendi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, tamamen milli ve öz kaynaklarla geliştirilen Türkiye’nin ilk Yörünge Transfer Aracı FGN-TUG-S01 ile uzay havacılık tarihinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Tarihi hibrit motor operasyonu

28 Kasım 2025’te ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden SpaceX Falcon 9 Transporter-15 göreviyle uzaya fırlatılan Milli YTA, yörüngedeki hazırlıkların ardından 6 Aralık 2025 sabahı Türkiye saati (TSİ) ile 07.46’da ana hibrit itki sistemini devreye aldı. 35 saniye süren ateşleme operasyonu kusursuz şekilde icra edildi ve araç, 530 km irtifadaki dairesel yörüngesinden ayrılarak 720 km zirve irtifasına sahip eliptik yörüngeye geçti. Bu sonuç, FGN-TUG-S01 ile gerçekleştirilen operasyonun hem Türkiye’nin ilk hibrit uzay ateşlemesi hem de dünya genelinde hibrit roket motorunun ilk yörüngesel ateşlemesi olduğunu tescilledi.

Küp uydu teslimatı başarıyla tamamlandı

Yörünge transfer manevrasının ardından görev ikinci aşamaya geçti. TSİ 11.35’te başlatılan süreç sonunda, saat 11.45’te Fergani küp uydusu FRG-10D1, Yörünge Transfer Aracı’ndan başarıyla ayrılarak hedef yörüngesindeki yerini aldı.

Milli tasarım ve yörüngeler arası lojistik

FGN-TUG-S01, uçuş bilgisayarı, aviyonik sistemleri, güç dağıtım birimleri ve termal kontrol altyapısı dahil olmak üzere tamamen Fergani Uzay mühendisleri tarafından yerli tasarım ve üretim şeklinde geliştirildi. Türkiye, bu operasyonla yörüngede hibrit motor denemesi yapan ilk ülke oldu ve uzay teknolojilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Hedef: Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi

Tamamlanan görev, Fergani Uzay’ın inşa etmeyi hedeflediği Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi için kritik bir altyapı oluşturuyor. Fergani Uzay, bu teknolojiyle gelecekteki uydu takımlarını farklı yörüngelere kendi araçlarıyla yerleştirmeyi planlıyor. Kuruluş, önümüzdeki 5 yıl içinde 100’den fazla uyduyu uzaya göndermeyi hedeflediğini ve Türkiye ile dost ve kardeş ülkelere bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti kazandırmayı amaçladığını açıkladı. Ayrıca geliştirme çalışmaları devam eden fırlatma sistemleriyle yakın gelecekte dünyadan uzaya bağımsız erişim hedefleniyor.

