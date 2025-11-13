Erzurum'da Sulak Alanlar Mercek Altında: Vali Çiftçi Komisyonu Toplattı

Erzurum'da Mahalli Sulak Alan Komisyonu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanarak Erzurum Bataklıkları ve biyoçeşitliliğin korunması için adımları ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:31
Erzurum'da Mahalli Sulak Alan Komisyonu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı. Toplantıda özellikle ilin önemli su ekosistemlerinden biri olan Erzurum Bataklıkları Mahalli Öneme Sahip Sulak Alanı gündeme geldi.

Koruma ve Biyoçeşitlilik Önceliği

Komisyon üyeleri, söz konusu alanda kuş türleri başta olmak üzere biyoçeşitliliğin korunması için atılması gereken adımları detaylı şekilde konuştu. Değerlendirmelerde, bölgenin ekolojik yapısının sürdürülmesi ve tür çeşitliliğinin korunmasının önemi vurgulandı.

Vali Mustafa Çiftçi, toplantı sonunda mevcut sulak alan sınırlarının genişletilmesi, alanın yapısının korunması ve kullanımda dengenin sağlanması konularında gerekli çalışmaların yürütülmesi yönünde talimatı verdi.

Komisyonun aldığı kararlar çerçevesinde, alanın korunmasına yönelik teknik incelemeler ve uygulama adımları planlanacak.

