Erzurum'da Tarımda Yeni Bir Dönem: Başkan Sekmen Kitabını Tanıttı

Erzurum'da Tarım Konusunda Önemli Adım

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yazdığı 'Tarımda Erzurum Modeli' kitabını basın mensuplarına tanıttı. Tanıtım toplantısı, Müceldili Konağı'nda gerçekleştirildi.

Kitapla Geleceğe Taşıma Vizyonu

Sekmen, kitapta Erzurum'un geçmişten günümüze tarım ve hayvancılık potansiyelini bilimsel bir temele oturtup geleceğe aktarma amacını taşıdığını belirtti. Ayrıca, böyle bir çalışmayı gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Başarı Hikayesi

“Bu toplantı yalnızca bir kitabın tanıtımı değil, şehrin kadim birikiminin modern ihtiyaçlar doğrultusunda nasıl yeniden şekillendiğinin paylaşımıdır.” diyen Sekmen, Erzurum’un, geniş mera alanları ve zengin su kaynaklarıyla tarih boyunca Anadolu'nun tarım merkezi konumunda olduğunu vurguladı.

Modern Yöntemlerle Sürdürülebilirlik

Sekmen, kitabın modern çağın gereklerini göz önünde bulundurarak geleneksel yöntemleri bilimsel bilgiyle buluşturduğunu kaydetti. “Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu vizyonun somut yansımalarıdır.” dedi.

Can Gübre Projesi ile Sürdürülebilir Tarım

Başkan Sekmen, 'Can Gübre' projesine de dikkat çekerek, bu proje ile kimyasal gübrelerin toprağa verdiği zararları en aza indirmeyi ve organik üretimi teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. “Bu projeyle Erzurum'un doğal kaynaklarının korunmasını sağlıyor ve çiftçilerimize ekonomik destek sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ekip Çalışması ve Gelecek Projeleri

Sekmen, kitabın hazırlanmasında emeği geçen ekibine teşekkür ederek, tarım ve hayvancılık alanında daha pek çok projeyi hayata geçireceklerini söyledi. “Kentimizin kalkınma yolculuğunu birlikte sürdüreceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (ortada), yazdığı "Tarımda Erzurum Modeli" kitabını basın mensuplarına tanıttı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (ortada), yazdığı "Tarımda Erzurum Modeli" kitabını basın mensuplarına tanıttı.