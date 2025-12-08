Erzurum'da Tek Sağlık için Kurumlar Bir Araya Geldi

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda değerlendirme toplantısı

Erzurum'da Tek Sağlık anlayışının uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili kurumlar bir araya gelerek önemli bir adım attı. Toplantı, insan ve hayvan sağlığını bütüncül bir yaklaşımla ele almayı hedefledi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, "Tek Sağlık" yaklaşımı çerçevesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünün katılımıyla yapılan toplantıda; insan ve hayvan sağlığını birlikte ele alan ortak çalışma alanları görüşüldü. İlimizde zoonotik ve vektörle bulaşan hastalıkların güncel durumu değerlendirildi. Erken uyarı, hızlı müdahale ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik çözüm önerileri oluşturuldu" denildi.

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü temsilcileri yer aldı ve insan-hayvan sağlığını kapsayan ortak çalışma alanları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Katılımcılar, ildeki zoonotik ve vektörle bulaşan hastalıkların güncel durumunu değerlendirdi; vaka takibi, korunma stratejileri ve eğitim faaliyetleri gibi öncelikli konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonucunda erken uyarı, hızlı müdahale ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde çözüm önerileri oluşturuldu. Bu adımların, Tek Sağlık anlayışının Erzurum'da daha etkin uygulanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ERZURUM’DA "TEK SAĞLIK" ANLAYIŞININ SAĞLANMASI AMACIYLA ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI.