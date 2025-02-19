Erzurum'da Terör Propagandası Yapan Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Terör Propagandası Gözaltıları

Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent genelinde sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik operasyonlarını arttırdı.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Ekipler, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.G. ve F.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. tutuklanırken, F.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.