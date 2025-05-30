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Erzurum'da Toprak Kayması Sonrası Yeni Önlemler Alındı

Uzundere'deki toprak kayması sonrası alınan önlemlerle, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 14:23
Erzurum'da Toprak Kayması Sonrası Yeni Önlemler Alındı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası, güvenlik önlemleri arttırıldı. 38 evin tahliyesine sebep olan olay sonrası, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Çağlayan Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta gerçekleşen toprak kaymasıyla ilgili her gün tüm ilgili kurumların katılımıyla, ölçümlerin yapılacağı duyuruldu. Kurul, Vali Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında toplandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, heyelan bölgesinde jeoloji mühendisleri ile hareketliliğin izleneceği ifade edildi. Ayrıca, AFAD ve Uzundere Kaymakamlığı işbirliği ile ağır hasarlı konutların yerine konteyner yapımına karar verildi ve tahliye edilen 38 konutun kullanımının askıya alındığı açıklandı.

Heyelan bölgesinde Uzundere Belediyesi tarafından yeni yapılaşma yapılmaması kararlaştırıldı. Ayrıca, sulama işlemlerinde heyelan tetikleyici yöntemlerden kaçınılması için vatandaşların bilinçlendirileceği vurgulandı.

Tortum Çayı'ndaki su debisinin yüksekliği ve devam eden heyelan riski nedeniyle bölgede çalışma yapılamayacağı, can ve mal emniyeti sağlandıktan sonra Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çayın topuk kısmına büyük taş kütleleri ile set yapılacağı bildirildi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sebebiyle oluşturulan İl Afet ve Acil...

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sebebiyle oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda, insanların can ve mal emniyetine ilişkin yeni kararlar alındı.

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