Erzurum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Erzurum'da bu sabah saatlerinde meydana gelen trafikkaza, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Mete M. yönetimindeki 27 ALK 09 plakalı hafif ticari araç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Ali Ravi Caddesi kesişiminde, Kadir Ç. tarafından kullanılan otomobille çarpıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrası, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kazanın kesin nedeni ise araştırılıyor.

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.