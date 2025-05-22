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Erzurum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Erzurum'da bir trafik kazasında hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:06
Erzurum'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Erzurum’da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Erzurum’da, hafif ticari araç ile panelvan arasında meydana gelen çarpışma sonucunda toplamda 7 kişi yaralandı.

Olay, Sedat A'nın kullandığı 25 AED 284 plakalı hafif ticari aracın, Tortum yolundaki köprü üzerinde Bahattin K. yönetimindeki Narman Belediyesine ait 25 ACV 543 plakalı panelvan ile çarpışmasıyla gerçekleşti.

Hemen ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Sedat A’nın yanı sıra araçlarda bulunan Zeki A, Gülşen A, Nihat S, Halime D, Serap A. ve Kürşat V. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın sebebine ilişkin incelemelere devam ediyor.

Erzurum'da, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzurum'da, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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