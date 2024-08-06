Erzurum'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası

Erzurum'un Horasan ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin iki tır arasında sıkışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Olayın Gelişimi

Olay, Horasan'da kırmızı ışıkta bekleyen bir tırın arkasında duran İsa Doğan'ın kullandığı 34 EFH 374 plakalı otomobile, arkadan gelen başka bir tırın çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonrası, çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede ulaştı.

Yaralıların Durumu

Sürücü İsa Doğan ve yanındaki Sezgin Güzel, kazanın ardından sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, iki yaralının Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Erzurum'da iki tır arasında sıkışan araçta bulunan 2 kişi, yaralı olarak kurtuldu.

Erzurum'da iki tır arasında sıkışan araçta bulunan 2 kişi, yaralı olarak kurtuldu.