Erzurum'da Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterildi

Erzurum'da Trump'ın Gazze Planına Protesto

Erzurum'da, cuma namazı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" planına sert tepki gösterildi. Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, "Gazze Gazzeliler'indir", "Gazze boşaltılamaz", "Filistin'e özgürlük" dövizleriyle protestolarını dile getirdi.

Saadet Partisi İl Başkanı'nın Açıklamaları

Protestoda konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Yusuf Kolikısa, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği uygulamaların modern tarihin en büyük soykırımlarından biri olduğunu ifade etti. Kolikısa, "Bu soykırım 467 gün sürdü. Uluslararası mahkemelerin katil Netenyahu hakkında verdiği kararlar bu gerçeği ortaya koyuyor," diye vurguladı.

Trump'ın Planı Kınandı

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi insansızlaştırma ve Gazzelileri Ürdün veya Mısır'a sürgün etme planını kınayan Kolikısa, "Trump, tüm dünya üzerinde bir oyun kurucu imajı çizmeye çalışıyor. Ancak unutmasınlar ki, Gazzelilerin iradesi asla teslim olmayacaktır," dedi. Protestocular, amaçlarının bu kirli planları duyurmak olduğunu belirtti ve basın açıklamasının ardından dağıldı.

Erzurum'da cuma namazı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" planına tepki gösterildi. Cuma namazının ardından Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, "Gazze Gazzeliler'indir", "Gazze boşaltılamaz", "Filistin'e özgürlük" ifadelerinin yer aldığı dövizler açtı.

Erzurum'da cuma namazı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" planına tepki gösterildi. Cuma namazının ardından Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, "Gazze Gazzeliler'indir", "Gazze boşaltılamaz", "Filistin'e özgürlük" ifadelerinin yer aldığı dövizler açtı.