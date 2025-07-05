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Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması Başladı

Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması'na 140 sporcu katıldı. Yarışmalar 8 Temmuz'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 19:03
Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması Başladı

Erzurum'da Macera Rüzgarı Esti

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğa ile iç içe, ekip ruhu içinde fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmek amacıyla organiz edilen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması, Narman ilçesinde çarpıcı bir başlangıç yaptı. Etkinliğin ilk gününde bisiklet yarışlarıyla start verildi.

Uluslararası Katılım ve İşbirlikleri

Etkinlik, Erzurum Valiliği koordinasyonunda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve yerel belediyelerle işbirliği içerisinde gerçekleşiyor. Katılım gösteren sporcular, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 50’si kadın, toplamda 140 sporcu ile geniş bir yelpazeyi temsil ediyor.

Doğa Sporlarıyla Dolup Taşan Bir Program

Yarışmalar, bisiklet, kaya tırmanışı, kano, rafting ve doğada yön bulma gibi pek çok doğa sporunu içeriyor. Yarışmacılar orman içerisindeki zorlu parkurları geçerek Narman Karagöl'de bayrak bulma yarışına katıldılar. Daha sonra bisiklet yarışları Oltu Kalesi önünde tamamlandı. Katılımcılar, ardından otobüslerle Şenkaya Şırankes Mesire Alanı'na kamp kurma fırsatı buldular.

Katılımcılardan Yoğun İlgi

Doğa sporlarının gençler arasında yaygınlaştırılması ve Erzurum’un bu alandaki potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması hedefleyen programlar, yerel halktan büyük ilgi gördü. Etkinlikler, 8 Temmuz'da sona erecek.

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel...

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması, Narman ilçesinde bisiklet yarışlarıyla başladı. Programlara, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bursa, Çankırı, İstanbul, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kırşehir, Ankara, Mersin ve Adana'dan gelen 50'si kadın, 140 sporcu katıldı.

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel...

Erzurum'da, üniversiteli gençlerin doğayla iç içe, ekip ruhu içerisinde fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması, Narman ilçesinde bisiklet yarışlarıyla başladı. Programlara, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bursa, Çankırı, İstanbul, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kırşehir, Ankara, Mersin ve Adana'dan gelen 50'si kadın, 140 sporcu katıldı.

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