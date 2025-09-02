DOLAR
Erzurum'da 'Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı' 21 Ülke Katılımıyla Açıldı

Erzurum'da 21 ülkeden katılımla düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açıldı; fuar 7 Eylül'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:06
Erzurum'da "Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını açtı

Erzurum'da 21 ülkeden katılımla düzenlenen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuar, 7 Eylül'de sona erecek.

Açılış konuşmaları ve mesajlar

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, açılışta yaptığı konuşmada tarımsal üretimin son çeyrek yüzyıldaki gelişmelerle stratejik öneminin arttığını vurguladı. Gümen, küresel eğilimlere dikkat çekerek, "Eskiden ürettiğini satma derdinde olan ülkeler, geldiğimiz noktada ürettiği gıda ve hayvancılık ürünlerini kendileri için daha milliyetçi şekilde tutar hale geldi." dedi.

Gümen konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, 2050'ye kadar bugünden yüzde 65-70 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacağı ve son 23 yılda bu küresel meydan okumaya güçlü duruş sergilediğimizi ve gıda arz güvenliğimizi sağladığımızı söylemek istiyorum. Üreten çiftçimizi desteklemek, tarım ve hayvancılığımızı modern, sürdürülebilir kılmak için kararlı adımlar atıyoruz çünkü soframızdaki her lokmanın temeli çiftçimizin alın teri ve emeğidir. Bu fuar, bilgi, tecrübe ve yeniliğin paylaşıldığı bir işbirliği platformudur. Burada sergilenen teknolojiler verimliliğimizi artıracak, maliyetlerimizi düşürecektir. Bu fuarı geleceğin tarımına açılan bir pencere olarak görmenizi ve yenilikleri topraklarımıza taşımanızı diliyorum. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yeni yüzyılımızı bereketin yüzyılı yapma vizyonuyla çıktığımız bu yolda, güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiği düsturuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Erzurum vurgusu ve kent vizyonu

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un tarih, turizm ve tarım şehri olduğunu belirterek kentin yolların ve medeniyetlerin kesiştiği bir merkez olduğuna dikkat çekti. Çiftçi, il sınırlarının yüz ölçümü bakımından Türkiye'de en büyük dördüncü şehir olduğuna değinerek, "İlimizin topraklarının yüzde 60'ı meralardan oluşuyor, tam tarım ve hayvancılık memleketi." ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise tarımda makineleşme ve dijitalleşmenin önemine işaret etti: "Modern tarım araçları ve sulama sistemlerini değerlendirerek tarımımızı arzu edilen noktaya çıkarmak, ihtiyaçlarımızı karşılamak ve fazlasını da mutlaka ihraç etmek zorundayız. Bakanlığımız her geçen yıl ülkemizde tarımı modernleştirmede, geliştirmede, artık modern ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi artık şirketleşmeye kooperatifleşmeye önem veren anlayışla bu hizmetleri yürütüyor."

Program akışı ve katılımcılar

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, kentte tarım ve hayvancılıkta başarılı olan çiftçilere hediye çeki ile plaket takdim etti ve fuar alanını gezdi. Etkinliğe, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile bazı paydaş ülkelerin temsilcileri de katıldı.

Fuar, katılımcılara teknolojik yenilikleri, verimlilik artırıcı çözümleri ve işbirliği fırsatlarını sunarak bölge tarımının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

