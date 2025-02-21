Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ederken, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyondan Detaylar

Operasyonda, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen baskın sonucunda 36,35 gram uyuşturucu madde, 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak Ö.F.G. (32), A.İ. (39), F.B. (33) ve A.B. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.İ, F.B. ve A.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Ö.F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.