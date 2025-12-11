Kartal'da Kreş Öğrencilerinden Demokrasi Dersi — İnsan Hakları Haftası

Kartal'da kreş öğrencilerinden örnek demokrasi davranışı

10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında anlamlı buluşma

Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde, 10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde anlamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Etkinliğin odağında, Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi vardı.

Çocuklar, hazırladıkları pankart ve resimlerle meclis salonuna girerek demokrasinin temsil edildiği meclis koltuklarına mesajlarını bıraktı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından öğretmenlerin rehberliğinde seçim yapıldı.

Oylamaya Kartal Belediyesi Meclis Salonunda katılan çocuklar, karar süreçlerini yerinde deneyimledi. Toplantıya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da katılarak çocukları yalnız bırakmadı.

Meclis sıralarında söz alan çocuklar, sınıf başkanlığı ve çocuk haklarıyla ilgili tercihlerini tek tek açıkladı. Yapılan sayım sonucunda çocuklar tercihini mutluluk hakları yönünde kullandı ve çocuk meclisinin bundan sonraki kararlarında bu tercihin dikkate alınması kararlaştırıldı.

Dr. Dilek Kars, kısa konuşmasında demokrasinin temel kavramlarının küçük yaştan itibaren öğretilmesinin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

