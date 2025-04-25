Erzurum'da Yangın: 16 Kişi Dumandan Etkilendi, Şüpheli Gözaltında

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkarıldığı iddia edilen ev sahibi Z.A. (53) gözaltına alındı.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi 56. Sokak'taki bir binanın zemin katında yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdiği öne sürülen Z.A.'nın eylemi, çevrede büyük paniğe yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak binanın doğal gaz akışını kesmek zorunda kaldı.

Yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı. Yangın sırasında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 16 kişi, kurtarma ekiplerinin yardımıyla başarılı bir şekilde binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 13 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, 3 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri evde detaylı incelemelerde bulundu. Olay yerinden kaçan Z.A., Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaptı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaptı.