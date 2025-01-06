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Erzurum'da Yasa Dışı 376 İnternet Adresine Erişim Engellendi

Erzurum'da jandarma, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 376 internet adresine erişim engeli getirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:02
Erzurum'da Yasa Dışı 376 İnternet Adresine Erişim Engellendi

Erzurum'da Jandarmadan Yasa Dışı İnternet Sitelerine Operasyon

Erzurum'da jandarma, yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilen 376 internet adresine erişim engeli getirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralık ayında gerçekleştirdikleri açık kaynak araştırmalarıyla sosyal medya ve URL adresleri üzerinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar sonucu yasa dışı bahis ve kumar içerikli adresler tespit edilerek BTK'ye bildirildi.

Ayrıca, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 20 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Jandarmanın bu kararlı adımı, siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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