Erzurum'daki Gölet Faciası: 4 Çocuktan Biri Kayboldu

Erzurum'da Gölet Faciası

Erzurum'un Horasan ilçesinde yer alan Kaynarca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4 çocuk gölette yüzmek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra suyun derinliğinde çırpınmaya başlayan çocuklardan 3'ü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı, ancak 13 yaşındaki E.T. suda kayboldu.

Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Olayın ardından hemen ihbarda bulunulmasıyla birlikte, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), komando ve asayiş birimleri ile birlikte AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan çocuğun bulunması için yoğun bir çalışma başlattı.

Çocukların göletin çevresinde güvenli bir şekilde oynamalarının ve yüzmelerinin önemini bir kez daha hatırlatan bu üzücü olayda, aileler de büyük endişe içinde.