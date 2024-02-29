Bist 100
9.179,7 1%
DOLAR
31,23 0,07%
EURO
33,96 0,28%
ALTIN
2.040,65 0,51%

Erzurum'dan tutuklu bulunan Adnan Oktar Van'daki cezaevine nakledildi

Adnan Oktar adlı silahlı çete lideri, Van cezaevinde tutulmak üzere Erzurum'dan transfer edildi.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 16:09
Erzurum'dan tutuklu bulunan Adnan Oktar Van'daki cezaevine nakledildi

Silahlı çete kurmakla suçlanan ve tutuklu tutulan Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki yüksek güvenlikli cezaevine nakli alındı.

Suç örgütü kurmakla suçlanan Adnan Oktar tutuklu bulunduğu Erzurum'daki Dumlu Cezaevinden dün akşam Van'a nakledildi.

İLGİLİ HABERLER

25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

Boğalar ve Yükselen Boğalar kendilerini yeniliyor... İşte Boğa burçları için tavsiyeler!

Boğalar ve Yükselen Boğalar kendilerini yeniliyor... İşte Boğa burçları için tavsiyeler!

İzmir'de iki TIR birbiri ile çarpıştı: Arada kalan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

İzmir'de iki TIR birbiri ile çarpıştı: Arada kalan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Toplu ulaşıma 1 Mart müjdesi! Otobüse binenlere yüzde 50 indirim tarifesi başlayacak

Toplu ulaşıma 1 Mart müjdesi! Otobüse binenlere yüzde 50 indirim tarifesi başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesine mobil ikram ve mutfak gönderdi
2
İzmir'de iki TIR birbiri ile çarpıştı: Arada kalan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi
3
Okyanus'ta sıcaklık değerleri beklenenin üstüne çıktı: Bu durum yazın tarihi rekor sıcaklıklarına işaret ediyor
4
Erzurum'dan tutuklu bulunan Adnan Oktar Van'daki cezaevine nakledildi
5
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Suç örgütüne üye 4 kişi tutuklandı
6
Çanakkale'de göçmen mesaisi: 73 düzensiz göçmen ele geçirildi
7
Hastanede silah sesleri yükseldi: 2 jandarma arasında çıkan kavgada bir jandarma tüfekle vuruldu

Dahiler Tek Bakışta Fark Ediyor! İnsanların Sadece %1'i Farklı Olan Elmayı 8 Saniyede Tespit Edebilir!

Fayansları ışıl ışıl yapan temizlik yöntemi! Tek malzemeyle banyo ve mutfak parlayacak

İzmir'de iki TIR birbiri ile çarpıştı: Arada kalan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Yengeç ve Yükselen Yengeç burçları, Rüyalarınız işaret olabilir! İşte Yengeç burcu için öneriler

Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL

En az lise mezunlarına KPSS şartsız işe alım fırsatı! Bakanlık boş kadroları açıkladı

İkizler Burcu: Mart ayında sana neler bekliyor? İşte İkizler burcu için öneriler

25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

Belediye memur alımı başlatıldı! Kadın erkek KPSS 70 puan yeterli

Boğalar ve Yükselen Boğalar kendilerini yeniliyor... İşte Boğa burçları için tavsiyeler!

Koç Burcu ve Yükselen Koçlar: Geçmişle hesaplaşma, maneviyatla şifa, aşkla yenilenme... İşte Koç burcu için öneriler!

Toplu ulaşıma 1 Mart müjdesi! Otobüse binenlere yüzde 50 indirim tarifesi başlayacak