Erzurum'dan tutuklu bulunan Adnan Oktar Van'daki cezaevine nakledildi

Silahlı çete kurmakla suçlanan ve tutuklu tutulan Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki yüksek güvenlikli cezaevine nakli alındı.
Suç örgütü kurmakla suçlanan Adnan Oktar tutuklu bulunduğu Erzurum'daki Dumlu Cezaevinden dün akşam Van'a nakledildi.
Silahlı çete kurmakla suçlanan ve tutuklu tutulan Adnan Oktar, Erzurum'dan Van'daki yüksek güvenlikli cezaevine nakli alındı.
Suç örgütü kurmakla suçlanan Adnan Oktar tutuklu bulunduğu Erzurum'daki Dumlu Cezaevinden dün akşam Van'a nakledildi.
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