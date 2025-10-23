Erzurum Emniyeti: Huzuru Bozanlara Müsaade Edilmeyecek

Eş zamanlı denetimle güçlü mesaj

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerden oluşan ekipler, kentin merkez ve ilçelerinde 28 noktada eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Operasyona toplam 456 polis katıldı.

Uygulamalar, kentte huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi amacıyla zaman zaman şok denetim şeklinde yapılıyor. Denetimlerde trafik, asayiş ve narkotik konularına öncelik verildi.

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Karaburun, "Bütün kural tanımayan, şehrimizde şehrin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan, buna niyetlenen kim varsa, bunları bu şehirden söküp atmaya kararlıyız. Bu kararlılığımız çerçevesinde arkadaşlarımız sahadalar" ifadelerini kullandı.

Karaburun ayrıca uygulamaların her gün yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu şehirde narkotik madde bulunmasına, narkotik madde kullanılmasına, narkotik madde satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu şehirde trafik magandalarına müsaade etmeyeceğiz. Kural tanımayan kim varsa bizler bunların peşindeyiz."

İl Emniyet Müdürü, toplumun desteğinin önemine dikkat çekerek vatandaşlardan gördükleri olayları "küçük büyük demeden" emniyete bildirmelerini istedi.

Denetimler sırasında polisler, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti ve denetimlerin devam edeceğini yineledi.

