Soğuk Hava Etkilerini Sürdürüyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Erzurum'da termometreler -18 dereceden bahsederken, kentte kaldırımlarda buzlanmalar meydana geldi.

Erzurum'da Buzlanma ve Şadırvanlar

Parka halindeki araçların camları buzla kaplandı, binaların çatılarında ise sarkıtlar oluştu. Camii bahçelerindeki şadırvanlar ise tamamen buz ile kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye'de en düşük sıcaklık, eksi 25,5 derece ile Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde kaydedildi.

Kars'ta Dondurucu Soğuklar

Kars'ta da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyi buldu. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu ve göletler ile dereler buzla kaplandı. Bazı duyarlı vatandaşlar, soğuktan etkilenen güvercinler için yem bıraktı.

Ardahan ve Ağrı'daki Etkiler

Ardahan'da termometreler, gece sıfırın altında 18 dereceyi gösterirken; kent merkezi ve Göle ilçesinde buzlanma ve kırağı oluştu. Araç ve iş yerleri buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları görüldü.

Ağrı'da ise hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldü. Nehir ve derelerin donduğu bölgede, araç camları da buzla kaplandı. Ağaçların bıraktığı kırağı ile güzel manzaralar ortaya çıkarken, hayvan pazarındaki vatandaşlar dondurucu soğuklar nedeniyle zorlu anlar yaşadı.

Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi. Kent merkezinde dondurucu soğukların etkisiyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi. Kent merkezinde dondurucu soğukların etkisiyle buzlanma ve kırağı oluştu.