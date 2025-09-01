Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da yeni adli yıl açılış törenleri

Erzurum

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törene hakimler, savcılar ve avukatlar, cübbeleriyle katıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük ve Baro Başkanı Mesut Öner meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Başsavcı Aydemir, konuşmasında dünyada adaletsizliklerin yol açtığı acılara dikkat çekti ve şunları söyledi: "Zalimin adaletinin sadece kötülük doğuracağı gün gibi ortadadır. Başta Filistin olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun, yapılan haksızlıklara ve zulümlere ortak olmayacağımızı, Siyonist rejim gibi adaletsizlikle ve zalimlikle bin türlü acılara sebebiyet verenlere hukuk çerçevesinde hesap sormak için mücadele edeceğimizi, Erzurum'dan Türk hukukçuları olarak tüm dünyaya ilan ediyoruz."

Baro Başkanı Mesut Öner ise Filistin'deki duruma vurgu yaparak, "Uluslararası kamuoyunun, on binlerce çocuğun, kadının, sivilin yaşamını kaybettiği ve kaybetmeye devam ettiği Gazze'de insanlığa karşı sistematik olarak işlenen suça seyirci kalması utanç vericidir." dedi. Öner ayrıca avukatlık mesleğindeki sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük de yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından hakimler, savcılar ve avukatlar fotoğraf çektirdi.

Ağrı

Ağrı Adliyesi önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Vali Mustafa Koç, adaletin devletin dayanağı ve toplumsal düzenin temeli olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, hakim, savcı ve adliye personelinin önemli bir kısmının adli tatilde de çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Törene hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Kars

Kars Adliyesi'ndeki tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında değil toplumun her alanında aranması gereken temel bir değer olduğunu belirtti: "Adalet, yalnızca mahkeme salonlarında değil toplumun her alanında varlığı aranan, herkes için güven ve huzur kaynağı olan en temel değerdir."

Kars Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrah Turan ile Kars Baro Başkanı Necat Yağcı yeni adli yılın hayırlar getirmesini diledi. Sarıkamış ilçesinde de yeni adli yıl dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Ardahan

Ardahan Adliyesi'ndeki programa Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz, Ardahan Adalet Komisyonu Başkanı Adil Taşkıran, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı. Başsavcı Yavuz, yeni adli yılın hayırlar getirmesini temenni etti.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'daki törenlerde ortak vurgu adalet, mesleki sorunların çözümü ve uluslararası gelişmelere duyarlılık oldu.