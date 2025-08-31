DOLAR
Erzurum Kırmızıtaş'taki yangın kontrol altına alındı

Erzurum'un Kırmızıtaş Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı; 20 ev, ahır ve samanlık zarar gördü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 20:17
Erzurum Kırmızıtaş'taki yangın kontrol altına alındı

Erzurum'da Kırmızıtaş'taki yangın kontrol altına alındı

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişik evlere ve ahırlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ekipleri ve süreç

Yangına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri başta olmak üzere jandarma, AFAD, ilçe belediyeleri, bazı kurumların iş makineleri ve mahalle sakinlerinin desteğiyle müdahale edildi. Tankerlerle su taşınarak yürütülen çalışmalar neticesinde alevler uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alındı. Müdahalede 14 itfaiye, 10 su tankeri, 4 iş makinesi dahil olmak üzere toplam 33 araçla görev yapıldı. Dumandan etkilenenlere ayran ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Mustafa Çiftçi'nin açıklaması

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, 'Saat 14.30 sularında Kırmızıtaş köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı.' dedi. Çiftçi, ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

'Yangın neticesinde toplamda 20 ev, ahır ve samanlık tamamen yanmış, tahrip olmuş durumda. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yangın riski tamamen bertaraf edinceye kadar ekiplerimiz burada çalışacak. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması, tamamen mal kaybına yönelik bir zarar söz konusu. Allah devletimizi, milletimizi bu tür afetlerden, yangınlardan, sellerden korusun.'

Çiftçi ayrıca yangında kundaklamanın söz konusu olup olmadığıyla ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü, bazı hayvanların telef olduğunu ve ahır ile evlerde mal kaybı bulunduğunu belirtti.

Yerel yetkililer ve mahalle sakinleri

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve kurum müdürleri Vali Çiftçi'nin incelemelerinde hazır bulundu. Mahalle sakinlerinden Selçuk Erkaya köylerinin 50 haneli olduğunu belirterek, 'Bostandaydık, dumanları görünce geldik, köyün yarısı yanmış. Allah razı olsun devletimizden, müdahale ediyorlar, şükür can kaybı yok. Yangında tarım makineleri, hayvanlar, ot ve samanlar, evler, ahırlar yandı.' dedi.

